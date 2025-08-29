augusztus 29., péntek

Forró, poros nyárnap: közel 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére záporok, zivatarok érkezhetnek

A nap első felében még szaharai por és változó felhőzet szűri a napsütést, délutántól azonban nyugat felől egyre több felhő érkezik.

Kemma.hu

Túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk – írja a köpönyeg.hu.
A HungaroMet előrejelzése szerint a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.

Forrás: HungaroMet

 

 

