1 órája

Fokozódik a felmelegedés - visszatérnek a 30 fokok

A keddi legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

A HungaroMet prognózisa szerint kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet

 

