Időjárás
4 órája
Fokozódik a felmelegedés - visszatérnek a 30 fokok
A keddi legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.
A HungaroMet prognózisa szerint kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre