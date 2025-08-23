Erős széllel és napsütéssel indul a hétvége

A HungaroMet Prognózisa szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.