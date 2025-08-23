4 órája
Erős széllel és napsütéssel indul a hétvége
Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
A HungaroMet Prognózisa szerint szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
Felhőkkel és lehűléssel érkezik a hétvégi időjárás, ez az összes terved boríthatja
A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.