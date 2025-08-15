augusztus 15., péntek

Kiadták a piros riasztást, de már látni a brutális kánikula végét

Az országot napok óta sújtó forróság miatt péntekre piros riasztás lépett életbe. Az előrejelzés szerint a hétvégén enyhülhet a hőség, de addig még kitart a kánikula.

Kemma.hu

A súlyos hőség pénteken is folytatódik, az előrejelzés szerint szombaton 33–39 fok között alakul a csúcshőmérséklet, vasárnap viszont már több helyen mérséklődik a forróság. A napsütés mellett ugyan előfordulhatnak záporok, zivatarok főként az északi és keleti országrészben, de az ország nagy részén még mindig a kánikula határozza meg az időjárást. Az északi szél fokozatosan élénkül, ami vasárnapra hozhat érezhető enyhülést.

Kiadták a figyelmeztetést a pokoli hőség miatt, de az előrejelzés szerint már látni a rettentő kánikula végét
Kiadták a figyelmeztetést a pokoli hőség miatt, de az előrejelzés szerint már látni a rettentő kánikula végét
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Előrejelzés a hétvégi időjárásról

A HungaroMet friss előrejelzése alapján szombaton az ország nagy részén rekkenő hőség várható, az Észak-Dunántúlon élénkülő, néhol erős északi szél kíséretében. Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, helyenként – főként keleten – záporral, zivatarral. A kánikula mérséklődik: 28–34 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, így a hét első feléhez képest érezhető lesz a különbség.

GALÉRIA: Fotókon a természet csodája (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Komárom-Esztergom megye időjárása

A vármegyében pénteken a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat, így a hőség veszélye továbbra is fennáll. Szombaton még kitart a kánikula, vasárnapra viszont a légmozgás élénkülése és az enyhébb levegő érkezése miatt várhatóan csökken a hőmérséklet, főként az északi térségekben.

Hűsítő menedék a forróságban

Aki a hétvégén a kánikula elől természetközeli helyre menekülne, annak jó választás lehet a tatai Grófi-tó. A Fényes Fürdő területén található, állandóan 20–22 °C-os vízű forrástó nemcsak kellemes fürdőhely, hanem természetvédelmi és történelmi értékekkel is bír. A tiszta víz, a gazdag élővilág és a festői környezet ideális lehetőség a felfrissülésre a legforróbb napokon is.

 

