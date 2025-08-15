Kiadták a piros riasztást, de már látni a brutális kánikula végét

A súlyos hőség pénteken is folytatódik, az előrejelzés szerint szombaton 33–39 fok között alakul a csúcshőmérséklet, vasárnap viszont már több helyen mérséklődik a forróság. A napsütés mellett ugyan előfordulhatnak záporok, zivatarok főként az északi és keleti országrészben, de az ország nagy részén még mindig a kánikula határozza meg az időjárást. Az északi szél fokozatosan élénkül, ami vasárnapra hozhat érezhető enyhülést.

Kiadták a figyelmeztetést a pokoli hőség miatt, de az előrejelzés szerint már látni a rettentő kánikula végét

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Előrejelzés a hétvégi időjárásról

A HungaroMet friss előrejelzése alapján szombaton az ország nagy részén rekkenő hőség várható, az Észak-Dunántúlon élénkülő, néhol erős északi szél kíséretében. Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, helyenként – főként keleten – záporral, zivatarral. A kánikula mérséklődik: 28–34 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, így a hét első feléhez képest érezhető lesz a különbség.