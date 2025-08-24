augusztus 24., vasárnap

Derűs, kellemes idő várható vasárnap

Vasárnap többórás napsütés és mérsékelt meleg várható, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, csapadék nélkül, időnként élénkebb szél kíséretében.

Kemma.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint augusztus 24-én, vasárnap többórás napsütésre és változóan felhős, de alapvetően csapadékmentes időre számíthatunk. A reggel hűvösebb lehet, 11–13 fok körüli hőmérséklettel, majd a délutáni órákra 21–24 fok közé melegszik a levegő. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként élénkülhet, főként a nyugati és északnyugati tájakon.

A HungaroMet előrejelzése is hasonlóan derűs képet mutat. Az ország nagy részén napos, gomolyfelhős idő lesz, eső vagy zápor nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a reggeli órákban a hűvösebb völgyekben akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a Dunántúlon időnként megélénkülhet.

Forrás: HungaroMet

 

