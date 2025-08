Megérkezett az augusztusi előrejelzés - brutális fordulat jöhet augusztus közepén

A nyár eddig nagyon változatos volt, kaptunk már pokoli hőséget és pusztító viharokat is. A július azonban nem volt igazán nyárias. De most utánajártunk az augusztusi időjárás előrejelzésnek is, és úgy tűnik, ez a hónap is hasonló lesz az előzőhöz. A hőség mellett heves zivatarok, sőt akár lehűlés is érkezhet a hónap második felében.

Az augusztusi időjárás előrejelzés is nagyon változónak néz ki

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Itt az augusztusi időjárás előrejelzés

Az Origo.hu tájékoztatása szerint augusztus első felében hőség lesz, több napon is 35 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók, magas UV sugárzással. A hónap közepétől jöhet a viharos fordulat, egy hidegfront érkezésével nő a záporok, zivatarok esélye.

Meteorológus is beszámolt a következő 30 napos előrejelzésről.