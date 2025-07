Zivatarokkal érkezik a felfrissülés csütörtökön

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint július 17-én, csütörtökön napközben változóan felhős idő várható, több helyen záporokkal, zivatarokkal. A délelőtti órákban még előfordulhatnak naposabb időszakok, de délutánra megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé válik csapadékossá az idő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hőmérséklet a délutáni órákban 23 és 25 fok között alakul.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint csütörtökre sárga riasztás van érvényben a Közép-Dunántúl térségére, így Komárom-Esztergom vármegyére is. A zivatarokat villámlás, viharos széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A záporos gócokban rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, ezért a közlekedésben is számítani kell lassulásra, csúszós útszakaszokra.