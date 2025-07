Elsőfokú figyelmeztetés: jégesővel, hatalmas széllel rontja el a hétvégét az időjárás

Úgy tűnik, nem ússzuk meg szárazon a hetet: már ma is megjelenhetnek elszórtan zivatarok az ország egyes részein, és a meteorológiai előrejelzések szerint péntekre nő a valószínűsége az égi jelenségeknek. Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, a zivatarok pedig helyenként viharos széllel, jégesővel és intenzív csapadékkal is járhatnak.

Zivatarokkal, jégesővel csap le az égi rettenet

A zivatarok pénteken több megyében is gondot okozhatnak

A pénteki napon a zivatarok már kiterjedtebben is jelentkezhetnek, elsősorban az ország nyugati és északnyugati harmadában. A HungaroMet tájékoztatása szerint ezeken a területeken viharos széllökések, rövid idő alatt lehulló csapadék, sőt kisebb szemű jégeső is előfordulhat. A figyelmeztetés több megyét érint, köztük Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala és Komárom-Esztergom vármegyét is.

Komárom-Esztergom megye időjárása is változékonyabbra fordulhat a hét utolsó munkanapján. A záporok és zivatarok megjelenése a délutáni órákban a legvalószínűbb, de a pontos időzítés még változhat. A vármegye területén érdemes óvatosabban tervezni szabadtéri tevékenységeket, különösen, ha viharos szélre vagy átmeneti felhőszakadásra is fel kell készülni.