Kiadták a riasztást: itt csap le először a kíméletlen szél és jég

A HungaroMet veszélyjelzése kicsivel hét óra után több járásra is elsőfokú riasztást adott ki zivatarok miatt. Az északkeleti harmadban a kora esti órákban helyenként még zivatar kialakulhat viharos széllökések és jégeső kíséretében. Vármegyénkben eddig csak a komáromi járásra adták ki a riasztást.

Zivatarok, jégeső és viharos szél jön

Forrás: Shuttersock/Illusztráció

Itt csap le a zivatar és a jég

Ahogyan arról mi is beszámoltunk ma este északnyugat felől egy hidegfront érkezik, amelynek hatására este, késő este a Dunántúl nyugati felében és északon, leginkább a határhoz közeli területeken alakulhatnak ki elszórtan zivatarok viharos széllökések, kisebb méretű jég kíséretében. Nyugaton egy-egy heves zivatarra is van esély (> 90 km/h-s széllökés, > 2 cm-es jégátmérő). Az éjszakai órákban az ország jelentős részén fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység, de északkeleten a hajnali órákig is kitarthat.