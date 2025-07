Villámárvíz, jég tarolta le a gyönyörű várost, felénk tart a rettenet +videó

Szombat délelőtt heves zivatar csapott le Sopronra és a környező településekre, amelynek következtében villámárvíz alakult ki több helyen. A lehulló csapadék rövid idő alatt elárasztotta az utcákat.

Villámárvíz alakult ki Sopronkövesden

Villámárvíz és vízátfolyások: így áztatta el Sopront a zivatar

A vihar leginkább a délelőtti órákban, 10 és 11 óra között érte el csúcspontját. Sopronkövesdről is érkeztek videók, amelyeken jól látszik, hogy a vízelvezető rendszer nehezen tudta elnyelni a hirtelen lezúduló több milliméternyi esőt. A délután folyamán kissé mérséklődött az időjárás, de a borongós, esős idő Sopron környékén továbbra is kitartott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemcsak Sopronban volt csapadékos az idő: az ország több pontján is készülni kell az érkező zivatarokra. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap hajnalban egy zivatarzóna éri el a Dunántúlt – különösen Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyéket –, majd a viharos esőzés napközben tovább vonulhat kelet felé. A felhőszakadások mellett jégeső és erős széllökések is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig visszaesik: a legmelegebb órákban is csak 21–27 fokot mérhetünk majd.