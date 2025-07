Napos, gomolyfelhőkkel tarkított időnk lesz hétfőn

A keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben már délelőtt is előfordulhat eső, zápor, zivatar majd délutántól már másutt is lehet helyenként zápor, esetleg zivatar, utóbbira nagyobb esély a Dunántúl nyugati részén van. A zivatarokhoz keleten néhol felhőszakadás társulhat! Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, elsősorban a Dunántúlon helyenként erős széllökések. Délutánra 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, a magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük – írja a HungaroMet.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a napos időt gomolyfelhők tarkítják, és eső, zivatar is előfordulhat szórványosan. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul.