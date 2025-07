Videó: jégesővel érkezett a hidegfront- videón a borsónyi darabok

Az előrejelzés nem hazudott: jégeső verte el a hőséget július 17-én csütörtökön. Esztergom környékén borsónyi jégdarabok estek.

Mint megírtuk Komárom-Esztergom vármegye területére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet csütörtökre. HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a zivatarokat 60–70 km/órás széllökések, apró szemű jég és rövid idő alatt lezúduló csapadék kísérheti.

Így is történt: a délután közepén hirtelen érkező záporral borsónyi jégszemek is érkeztek. Olvasónk Tokodról küldött felvételt, amelyen jól hallható az erkélyen kopogó jégdarabok is.