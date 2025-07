Országos riasztások vannak érvényben: heves zivatarokkal támad az időjárás

Az ország több térségében ma estig is ismétlődő jelleggel alakulnak ki zivatarok, amelyeket jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. A szakértők kiemelik, hogy az időjárás most rendkívül szeszélyes, így bárhol előfordulhatnak hirtelen lecsapó viharok.

Figyelmeztetések több megyére: durva időjárás jön

A HungaroMet több megyére is riasztást adott ki a hétvégére, köztük Komárom-Esztergom megye időjárása is megbolondul , ahol rövid idő alatt akár 50-80 mm csapadék hullhat. A keleti országrészben heves zivatarokra is van esély, helyenként 90 kilóméter/óra feletti széllökéssel és nagyobb jégesővel. A szakemberek arra kérik az autósokat és a szabadtéri programokra készülőket, hogy folyamatosan kövessék a friss figyelmeztetéseket, mivel az előrejelzések gyorsan változhatnak.

Így alakul a következő napok időjárása:

Hétfő

A napos időt gomolyfelhők tarkítják, és eső, zivatar is előfordulhat szórványosan. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Kedd

Borongós, felhős idő lesz jellemző, különösen a keleti részeken, ahol esőre is számíthatunk. Az ÉNy-i szél több helyen erősen fúj. A hőmérséklet 24 fok körül alakul.

Szerda

Változóan felhős idő vár ránk, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az ÉNy-i szél erőteljes marad. A hőmérséklet körülbelül 27 fok lesz.

Csütörtök

Gomolyfelhős időnk lesz, időnként záporos, zivataros időszakokkal. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet reggel 10-16, délután 21-27 fok között alakul.

