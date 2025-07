Elemei erővel csap le az ítéletidő: ezeket megyéket tarolja le először

A következő napok időjárása szinte mindent magával hoz. Szombatra az ország nagy részére többféle veszélyjelzés is érvényben van. Zivatarok miatt az egész országra adtak ki riasztást. Komárom-Esztergom vármegyében, valamint három másik vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az eső miatt, míg a többi vármegyében másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mivel ott már komolyabb veszélyt jelenthet a villámlás és a jégeső is.

Meleg és viharos időjárást kapunk szombaton

Forrás: HungaroMet

Időjárás: erre kell számítani a hétvégén

További figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás miatt is, amely elsősorban vármegyénket érinti. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt akár 25–30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat intenzív záporok, zivatarok formájában.

A hőség miatt is riasztást adott ki a HungaroMet. Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben harmadfokú figyelmeztetés van érvényben a tartósan magas középhőmérséklet miatt. Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék másodfokú, míg Fejér és Pest vármegye elsőfokú figyelmeztetés alatt áll a hőség miatt.

Szombaton a HungaroMet időjárás előrejelzése szerint mi is jókora esőt fogunk kapni. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, ott csupán néhány órás, míg délkeleten még sok napsütés várható. Délelőtt inkább csak nyugaton, északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd délutántól délnyugat felől növekvő számosságban és akár ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar, a keleti országrészben heves zivatar is - lokálisan akár jelentős mennyiség is eshet, illetve néhol jégeső is előfordulhat -, de az ország délkeleti tájai még szárazon maradhatnak. Az olykor élénk északias szelet zivatarok környezetében erős, viharos, akár erősen viharos szélrohamok (> 90 km/h) kísérhetik. A csúcshőmérséklet 26 és 40 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket.