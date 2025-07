Bármikor berobban tomboló vihar - több figyelmeztetés is kiadtak

A következő két napban az ország nagyobb részén fokozódik a hőség, ezzel együtt viszont növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Csütörtökre több vármegyében is másodfokú figyelmeztetés van kiadva a hőség miatt, pénteken pedig már harmadfokú figyelmeztetés is van. Komárom-Esztergom vármegyére csütörtökre és péntekre is elsőfokú figyelmeztetés van kiadva zivatarok és magas hőmérsékletek miatt. Nagyon változékony időjárás áll előttünk, de hidegfrontra ne igen számítsunk.

Jön a zivataros és viharos időjárás

Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz az időjárás csütörtök és pénteken

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön folytatódik a napos idő fátyol- és gomolyfelhőkkel, de délután az északnyugati, északi országrészben már többször takarhatják a felhők a napot - főként arrafelé délelőtt néhány helyen, délután nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar. Lokálisan akár jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is előfordulhat. A csúcsérték általában 32 és 38 fok között várható, de északnyugaton ennél pár fokkal alacsonyabban is alakulhat a maximum.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, nagyobb eséllyel az ország nyugati és északi felén alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugatias irányú szél nagyobb területen is megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 15, 22 fok között, délután nyugaton 29, keleten, délkeleten 38 fok közelében várható.

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint csütörtökön folytatódik a derűs, időnként gomolyfelhőkkel tarkított időjárás. Záporok, zivatarok legfeljebb az északnyugati térségben alakulhatnak ki. A hőmérséklet tetőzik, helyenként akár 38 fokot is elérhet a forróság.

Pénteken a napos periódusokat egyre több gomolyfelhő zavarhatja meg, és helyenként kialakulhat zápor vagy zivatar. A délutáni óráktól feltámadhat az északnyugati szél, amely viharossá erősödhet. A meleg továbbra is kitart, akár 32 fokos maximumokkal.