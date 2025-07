Elmosta az eső a magyarok kedvenc kilátóját, és még nincs vége

A hétvége záporos időjárás után erre a hétre jobb kilátásaink vannak. A HungaroMet Nonprofit Zrt. Faceboook oldalán írta le, hogy hatalmas területi eltérések voltak az elmúlt 24 órában a csapadékok után. Dobogókőn több mint 63 mm esett, Pestszentlőrincen pedig 0 mm csapadékot mértek. Országos szinten is hasonló a helyzet: sok helyen óriási különbségek mutatkoztak a csapadékmennyiségben.

A holnapi időjárás is hozhat zivatarokat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mondjuk milyen lesz az időjárás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a mai délután a keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar majd a déli óráktól már másutt is lehet helyenként záporeső, nyugaton esetleg zivatar is. A zivatarokat keleten néhol felhőszakadás kísérheti! Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések. Kedden általában változóan, helyenként erősen felhős idő valószínű, és helyenként lehet zápor, esetleg zivatar. Az északias szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután 22, 27 fok között valószínű.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet, és elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 25-26 fok körüli értékeket mérhetünk.

Az időjárás Tatabánya térségében nem lesz olyan forró. Péntekig a max hőmérséklet csak 25 fok lesz.

Az időjárás Komáromnál is hasonló lesz csak szombatra ír 27 fokot.

Kicsit melegebb lesz az időjárás Esztergom térségében, itt keddre 26 fokot írnak.