Kezdődik a pokoli hőhullám - a hét végére akár 40 fok is lehet

A hétvégén sem fog kímélni minket a kánikula

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala szerint a hétvégi időjárásra is pokoli meleg kilátásaink vannak. A hétvége közeledtével egyre jobban felerősödnek a ciklonális hatások, és egy hullámzó frontálzóna előterébe kerül a Kárpát-medence. Ennek a rendszernek az áthaladása lassúnak ígérkezik, és az előoldalán forró légtömeg áramlik be hazánk fölé. A maximum-hőmérséklet valószínűség előrejelzése szerint van ahol szombaton 40 fokot is eléri a hőmérséklet. A szegedi hőmérsékleti küszöbértékekre vonatkozó valószínűségi előrejelzésből is kitűnik, hogy egyre inkább fokozódik a hőség.