Itt lesz vihar, felhőszakadás: nem csak a holnapi időjárás tesz be a nyaralásnak

Vasárnap villámrávizek pusztítottak, volt, ahol 15 fokot is csökkent a hőmérséklet az előző napihoz képest, így adja magát a kérdés, milyen lesz a holnapi időjárás. Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a felettünk kavargó légörvények bárhol és bármire képesek most. Nem véletlen, hogy jó havi csapadéke sett Somogyban, hogy Pilisszentivánon vízlépcsőn hozott létre az ár, de a Bakony is kapott rendesen a zuhéból, ahogy az Anna-bálnak hagyományosan helyet adó Balatonfüred is.

A holnapi időjárásről térképet is találnak cikkünkben

Fotó: Lang Róbert / Forrás: Sonline.hu

Kíméletesebb vagy jobb lesz a holnapi időjárás?

A Hungaromet időjárás-előrejelzése szerint hétfőn A Dunától keletre ismét egyre többfelé megnövekszik, míg másutt délnyugat felől tovább csökken felhőzet. Hajnalra már csak az ország keleti, északkeleti felén várható borongós idő. A szélcsendes északkeleti és délnyugati megyékben hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződhet, ezt az autósok is tartsák szem előtt.

Hol lesz vihar?

Senki ne reménykedjen, a nagy erejű zivatarokat sem ússzuk meg. Ismét több hullámban várható csapadék: délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól emellett a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Élénk, helyenként erős széllökésekre is számíthatunk. Délutánra 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, a melegebb értékeket az Alföldön mérhetjük. A Dunántúlon a nyugati országrész határmenti sávjában várható csapadék a legnagyobb valószínűséggel a délutáni órákban, és az időjárás Szombathely térségében mutatja majd meg a csúnyábbik arcát leginkább.

Persze mi sem lélegezhetünk fel. Az időjárás Tatabánya környékén csak kicsivel lesz barátságosabb, mint ma, de a délután ugyanúgy hűvösnek ígérkezik, 22 fok körüli hőmérséklettel. Abban pedig reménykedjünk, hogy nem járunk úgy, mint a somogyiak, ahogy az a Sonline helyszíni fotóin látható. A jelenlegi előrejelzés alapján is bizakodhatunk: Komárom-Esztergomra vasárnap estig még nem adtak ki figyelmeztetést hétfőre, szemben Vas és Zala megyébe, valamint az ország keleti felével.