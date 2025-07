Széllel, záporokkal és villámlással érkezik a keddi időjárás

A holnapi időjárás legfőbb jellemzője a gomolyfelhő-képződés és a szórványosan kialakuló záporok, zivatarok lesznek. Bár a nap is többször kisüthet, a hevesebb gócokban felhőszakadás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 24 és 27 fok között alakul, estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon viharos lökések is lehetnek.

Záporok, napsütés és szélvihar is lehet a holnapi időjárásban

Fotó: MR.PRAWET THADTHIAM / Forrás: Shuttersock/Illusztráció

A holnapi időjárás változatossága újabb meglepetéseket tartogat

Az ország egyes részein főként a délelőtti órákban még napos idő valószínű, de kora délutántól gyorsan fejlődnek a gomolyfelhők. A HungaroMet előrejelzése szerint a legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében, az Észak-Dunántúlon és keleten alakulnak ki zivatarok, néhol akár felhőszakadással. A főváros térségében is előfordulhat zápor, ám ott kisebb valószínűséggel. A szél a Tiszántúlon élénkül meg kevésbé, máshol azonban már reggel is friss, északi légmozgásra számíthatunk. Keddre több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki zivatar, villámlás és jégeső veszélye miatt, azonban Komárom-Esztergom megye időjárása jelenleg nem tartozik a riasztással érintett területek közé.

Napokig tombolt a vihar

Az elmúlt napokban több hullámban érkeztek zivatarcellák az ország fölé. Hatalmas özönvíz csapott le a Komárom-Esztergom vármegye határán fekvő kistelepülésre. Pilisszentivánon annyi csapadék hullott le rövid idő alatt, hogy a lépcsőkön villámárvíz alakult ki. Akkora volt a probléma, hogy a községben egy fontos aluljárót is lezártak.