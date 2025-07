Sárgába borul a fél ország: durva, ami érkezik hamarosan

Kedden még a nyárias melegé lesz a főszerep, de egyre több helyen támadja meg a légkört enyhülést hozó gomolyfelhőzet és zápor. Szerdára már az elsőfokú, sárga figyelmeztetést is kiadta a HungaroMet a heves zivatarok kialakulása miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat ilyenkor! Mondjuk, milyen lesz pontosan a holnapi időjárás.

Hidegfrontot hoz a holnapi időjárás, a figyelmeztetést is kiadták több vármegyére

Forrás: met.hu

Ezt tartogatja számunkra a holnapi időjárás

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint szerdán északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet. Szórványosan előfordulhat zivatar, vagy eső. Az északnyugati légmozgás továbbra is erős, helyenként viharos lehet. A maximumok 24 és 31 fok között valószínűek, a hőség több helyen megszűnik.

A HungaroMet prognózisa szerint szerdán reggel nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult lesz az ég. A nappali záporok, zivatarok megszűnnek, majd hajnaltól - elsősorban a Dunántúlon és északkeleten - ismét növekszik a csapadék esélye. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17, 22 fok között alakul.

Napközben aztán északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, átmenetileg csökken is a felhőzet, majd kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A délnyugati, déli országrész a nap nagyobb részében felhős maradhat, ott eső, zápor is valószínű, míg északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. Estefelé nyugat, északnyugat felől újabb záporok, zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 23, 28 fok között alakul, az Alföldön azonban 29, 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.