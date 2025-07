Alig tért vissza a kánikula, máris közelít az újabb fordulat az időjárásban

A hét első felében még az igazi nyári arcát mutatja az időjárás: országszerte 30–34 fokos csúcshőmérsékletek jellemzik a nappalokat, sok lesz a napsütés, csak időnként jelennek meg gomolyfelhők az égen. Ezt követően azonban megérkezik a hidegfront – és vele a lehűlés, viharok, felhőszakadások. Mondjuk, mi vár ránk a következő napokban, valamint, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.

A holnapi időjárás még nem tartogat meglepetést, de utána már annál inkább

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Ez várható a hét második felében

Szerdától északnyugat felől érkezik egy markáns hidegfront, amely nemcsak friss levegőt, hanem intenzív csapadékot is magával hoz. A hőmérséklet hirtelen visszaesik: a korábbi kánikulát 22–27 fokos maximumok váltják fel, sőt egyes helyeken még ennél is hűvösebb lehet a tartósan borult, esős idő miatt – írta meg a koponyeg.hu. A legnagyobb meglepetést azonban a felhőszakadás-szerű esőzések tartogatják. Az előrejelzések szerint többfelé alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyek rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot zúdíthatnak le. A csapadékkal együtt viharos széllökések, jégeső is előfordulhat, és a villámlások sem kímélik majd az eget. Ez a típusú időjárás már hatalmas gondokat is okozhat – csak úgy, mint múlt héten.

Ilyen lesz a holnapi időjárás

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint kedden napos, gomolyfelhős idő valószínű. Elszórtan lehet frissítő zápor, vagy zivatar. Többfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 29-34 fok köré melegszik a levegő.

A HungaroMet prognózisa szerint kedden éjszaka nyugat felől szakadozott felhőzet érkezik, ezért változóan, időszakosan erősen felhős időre van kilátás. Késő estére a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de néhol még hajnalban is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél több helyen lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17, 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lesz.

Napközben aztán a szakadozott felhőzet kelet felé távolodik, és sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Hozzávetőleg a Battonya-Miskolc vonaltól keletre alakulhat ki zápor, zivatar, amelyet felhőszakadás kísérhet. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között várható.