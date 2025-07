Meglepetésekkel érkezik a hétvégi időjárás, ez az összes terved boríthatja

Az emberek többsége a nyár közepén már rutinosan készül a hőségre – árnyékos teraszok, vízparti menedékek és hűsítő italok kísérik a napokat. De az időjárás sosem unalmas, és olykor éppen akkor hoz meglepetést, amikor már biztosnak tűnik a folytatás. A hétvégi időjárás most is tartogat izgalmakat, amikre nem árt lélekben és ruhatárban is felkészülni.

Ezt hozza nekünk a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Miért lesz különleges most a hétvégi időjárás?

A HungaroMet előrejelzése szerint a pénteki perzselő forróság után szombatra változékonyabbra fordul a helyzet,: nyugaton már eső és zivatarok zavarhatják meg a napot, miközben keleten még tartja magát a kánikula. Vasárnapra aztán megérkezik a lehűlés és vele a hidegfront, kiterjedt csapadékkal, heves zivatarokkal és akár jégesővel. A hétvégi időjárás tehát igazi fordulatot hoz, érdemes lesz elővenni az esernyőt és a könnyű kabátot is.

Ilyen lesz a hétvége napokra bontva

Péntek

A köpönyeg.hu szerint a sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják. Zápor, zivatar csak elszórtan, inkább ÉNy-on fordul elő. 35 fok körüli forróság lesz.

Szombat

Gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. ÉNy-on, Ny-on eső, máshol elszórt zápor, zivatar alakulhat ki. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. Egyelőre kitart a hőség: 30-33 fok körüli értékeket mérhetünk majd, de a tartósabban esős nyugati határszélen már jóval hűvösebb lehet.

Vasárnap

Hajnalban délnyugat felől kiterjedt csapadéktömb érkezhet, sokfelé okozva akár heves zivatarokat, felhőszakadást, jégesőt. Délután átmenetileg csökkenhet a felhőzet, de szórványosan újabb zápor, zivatar alakulhat ki. 25-26 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

