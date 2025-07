Forróság, napsütés és futó záporok – izgalmas fordulatokat tartogat a hétvégi időjárás

A hét viharos napjai után végre visszatér a nyári hőség. Pénteken még viszonylag enyhébb nyári időre számíthatunk, de már ekkor érezhető lesz, hogy a hétvégi időjárás fokozatosan egyre forróbbá válik. A hét második felében a napsütésé lesz a főszerep, de nem árt figyelni a záporok és zivatarok lehetőségére sem, különösen késő délutánonként. Aki tehát kirándulni, strandolni vagy akár csak kertészkedni készül, jobban teszi, ha figyelemmel kíséri az előrejelzéseket.

Hétvégi időjárás: A kánikulát záporok, zivatarok is megszakíthatják

Forrás: Shutterstock

A hétvégi időjárás napról napra

Szombaton igazi nyári hangulat uralja majd az országot.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a napos, derült idő mellett csak kevés gomolyfelhő zavarhatja meg az eget. Bár elszórtan előfordulhat egy-egy rövid zápor, a legtöbb helyen túlnyomóan száraz és meleg időre készülhetünk. A délutáni órákban 31 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk, a szél legfeljebb helyenként élénkül meg.

Vasárnapra még fokozódik a hőség: a napsütést csak vékony fátyolfelhők szűrhetik, viszont egy-egy hőzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet tartósan 30 fok felett alakul, sőt, az ország déli és középső részein 35-37 fok is lehet. A melegedés miatt ajánlott a fokozott folyadékbevitel, és aki teheti, a déli órákban tartózkodjon hűvös helyen.

Komárom-Esztergom megye időjárása: brutális forróság, szárazság, aszály

Bár most pár napig kaptunk csapadékot a nyakunkba, a forróság nem kímél minket, ami jelentős aszályt eredményez. Ez természetesen a Komárom-Esztergomban található tavakat sem kíméli, így a Síkvölgyi tó is igencsak lehangoló képet fest, már-már eltűnik a szemünk elől. Hiába az elmúlt napok esőzései, a következő időszakban is nagy szükség lenne csapadékra, hogy ezek a tavak ne csak az emlékeinkben éljenek.

A hosszú, csapadékszegény időszakok tatai tavakat, patakokat és a környező élővilágot is sújtják. Az aszály az Öreg-tavat sem kímélte, idén is szükség volt vízutánpótlási intézkedésekre.