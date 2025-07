Forró, napos idő után érkezhetnek a zivatarok kedden

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint július 15-én, kedden napközben túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. A déli órákban minimális fátyolfelhőzet lehet az égen, csapadék ekkor még nem valószínű. A hőmérséklet délután 30–32 fok között alakul, a szél mérsékelt marad, legfeljebb helyenként élénkülhet meg.

A HungaroMet ugyanakkor két sárga figyelmeztetést is kiadott a napra. A Közép-Dunántúlon egyfelől a hőség miatt adtak ki riasztást, mivel a napi középhőmérséklet 25°C felett alakulhat. Másfelől heves zivatarokra is felhívták a figyelmet: a délutáni és esti órákban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket villámlás, erős szél, sőt, helyenként jégeső is kísérhet.