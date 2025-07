Az ország kétharmadára kiadták a figyelmeztetést, ezt úszhatjuk meg mi

A HungaroMet legfrissebb időjárás előrejelzése szerint az ország nagy részére kiadták az elsőfokú sárga figyelmeztetést a heves zivatarok, valamint felhőszakadások lehetséges kialakulása miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Figyelmeztetés van érvényben ezekre a vármegyékre

Forrás: met.hu

Ezért adták ki a figyelmeztetést

Mint írták, napközben főleg az északkeleti, keleti harmadban fordulhatnak elő is zivatarok, majd késő délutántól, estétől nyugat felől a Dunántúlon is határozottan növekedni kezd a zivatarok előfordulási esélyük. A zivatarokat néhol jégeső (1-2 centiméter), keleten lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (15-25 milliméter), elsősorban Borsodban akár felhőszakadás (25-30 milliméter) is kísérheti, illetve viharos széllökés (60-80 kilométer/óra) is előfordulhat ezek környezetében. Egy-egy hevesebb zivatar sem zárható ki az említett területeken (jégátmérő: 2 centiméter; széllökés: 80-85 kilométer/óra).