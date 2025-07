Csütörtökön jön a kánikula csúcsa aztán érkeznek a zivatarok

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön folytatódik a napos idő fátyol- és gomolyfelhőkkel, de délután az északnyugati, északi országrészben már többször takarhatják a felhők a napot - főként arrafelé délelőtt néhány helyen, délután nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar. Lokálisan akár jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is előfordulhat. A csúcsérték általában 32 és 38 fok között várható, de északnyugaton ennél pár fokkal alacsonyabban is alakulhat a maximum.

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön folytatódik a derűs, időnként gomolyfelhőkkel tarkított időjárás. Záporok, zivatarok legfeljebb az északnyugati térségben alakulhatnak ki. A hőmérséklet tetőzik, helyenként akár 38 fokot is elérhet a forróság.