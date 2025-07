Brutális időjárás jön a hétvégén: zápor, zivatar, jégeső

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. ÉNy-on, Ny-on eső, máshol elszórt zápor, zivatar alakulhat ki. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. Egyelőre kitart a hőség: 30-33 fok körüli értékeket mérhetünk majd, de a tartósabban esős nyugati határszélen már jóval hűvösebb lehet.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet prognózisa szerint szombaton északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, ott csupán néhány órás, míg délkeleten még sok napsütés várható. Délelőtt inkább csak nyugaton, északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd délutántól délnyugat felől növekvő számosságban és akár ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar, a keleti országrészben heves zivatar is - lokálisan akár jelentős mennyiség is eshet, illetve néhol jégeső is előfordulhat -, de az ország délkeleti tájai még szárazon maradhatnak. Az olykor élénk északias szelet zivatarok környezetében erős, viharos, akár erősen viharos szélrohamok (> 90 km/h) kísérhetik. A csúcshőmérséklet 26 és 40 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket.

Itt adtak ki figyelmeztetéseket: