Vészjelet küldött az MVM: rendkívüli áramszünetek jöhetnek a hétvégén

Szombaton tombol a hőség, vasárnap viszont akár viharos időjárás is jöhet – jégesővel, orkánerejű széllel és heves villámlásokkal. Az ilyen idő nemcsak az utcán okozhat veszélyt, hanem az elektromos hálózatban is: az MVM arra figyelmeztet, hogy áramszünetekre is számítani kell.

A hétvégén nemcsak a hőség, hanem a viharok is veszélyt jelenthetnek – az MVM áramszünetekre is figyelmeztet

Fotó: Kulkova Daria / Forrás: Shutterstock

Viharos napok előtt állunk

A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton tetőzik a hőség – akár 40-41 fok is lehet Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben. A délutáni-esti órákban azonban megérkezik egy hidegfront, amely heves zivatarokat hozhat. A szél sebessége elérheti vagy meg is haladhatja a 100 km/h-t, és felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell.

A HungaroMet már most narancs riasztást adott ki, de ha romlanak a körülmények, akár piros fokozat is életbe léphet. A legerősebb viharokat vasárnapra jósolják a délkeleti országrészbe.