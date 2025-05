Komoly változás jön a szombati időjárásban

A napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor, zivatar inkább csak az északkeleti tájakon fordul elő. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. Kitart még a meleg, sőt délkeleten akár hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal–írja a köpönyeg.hu.

A Hungaromet időjárás előrejelzése szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli, délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.

Forrás: HungaroMet