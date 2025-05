Borús napok elé nézünk – záporral és erős széllel folytatódik a hét

Ez a hét már nem indult olyan tavasziasan, mint az előző. Már vasárnap elkezdődött a hőmérsékletcsökkenés, többfelé is eső és zápor is volt. A Dunántúl és az északkeleti országrész több térségben is komoly kihívások elé állította a lakosságot az időjárás. A holnapi időjárásban is marad az általában erősen felhős vagy borult idő, és többfelé várható zápor erős szél.

Az időjárás Tatabánya térségében a csúnyábbik arcát mutatja majd

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Holnap se javul az időjárás

A HungaroMet magyarországi települések - előrejelzése szerint Tatabányán egészen csütörtökig várható az eső. Az időjárás-előrejelzésük szerint kedden marad az általában erősen felhős vagy borult idő, de főként keleten lehetnek átmeneti vékonyodások, szakadozások a felhőzetben. Délelőtt csökken, majd estétől ismét megnő a csapadék esélye. Ekkortól újra többfelé várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél olykor megélénkül, az északkeleti országrészben erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában 10 és 17, az Alföldön nagyrészt 18 és 21 fok között várható.