Felhősödés és hűvösebb idő: változékony nap várható

A holnapi időjárás változékony arcát mutatja: a felhők lesznek túlsúlyban, és a napsütéssel csak időszakosan számolhatunk. Bár esőre kevés helyen kell számítani, a szél többfelé megélénkülhet. Ha kirándulást tervezel, érdemes réteges öltözködésről gondoskodni.

A holnapi időjárás a változékonyabb arcát mutatja

Fotó: Alexandr Zimnokha / Forrás: Shutterstock

Eképpen alakul a holnapi időjárás

Tovább csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. Délután aztán egyre több gomolyfelhő képződik. Már csak elszórtan fordulnak elő záporok. 14 és 19 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, reggel ugyanakkor hideg lesz, akár talajmenti fagy is előfordulhat–írja a köpönyeg.hu.

A Hungaromet előrejelzése szerint erőteljes felhőképződés várható, a gomolyok jobban össze is állhatnak, így a nap első felében még több, majd délután már kevesebb napsütés valószínű. Az Alpokalja térségében akár egész nap borult maradhat az ég. Legfeljebb egy-egy helyen lehet kisebb eső, zápor. A többfelé élénk északi, északkeleti szél északkeleten néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős nyugati határvidéken ennél hűvösebb is lehet.