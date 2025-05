Aggasztóak az idei hőhullámról szóló előjelek

Az extrém hőhullámok már nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly életveszélyt is jelentenek. A tartósan magas hőmérsékletek a szervezet túlélési képességeinek határait feszegetik, különösen a sérülékenyebb csoportok körében. Ezek a szélsőséges időjárási jelenségek, a forróság és a hőhullámok próbára teszik az emberi tűrő- és alkalmazkodási képességének határait, és komoly kihívásokat jelentenek az energiaellátásban, a mezőgazdaságban és az egészségügyben is.

A tűréshatár közelében a hőhullám

A koponyeg.hu összefoglalója szerint a gazdálkodók és munkások számára az extrém meleg munkaképtelenséget, rosszullétet, sőt megbetegedéseket is okoz. Ráadásul még a megélhetésük is veszélybe kerül, mivel a termények nem fejlődnek megfelelően a száraz, forró időben, és a vízhiány is egyre súlyosabb következményekkel jár.

Nagyon veszélyes a rendkívüli hőhullám

Mint az a cikkből is kiderült, a hatalmas hőség hatása különösen aggasztó a terhes nőkre, valamint az újszülöttekre. Sokszor vezethet koraszüléshez, akár egészségügyi komplikációhoz. A hőhullámok a klímaszakértők szerint a jövőben még gyakoribbak és erőteljesebbek lesznek. India és Pakisztán is beletartozik azon az országok csoportjába, amelyek leginkább érintettek a klímaváltozásban. A helyzet súlyosbodik, a változások kezelése pedig egyre sürgetőbbé válik. Lassan odáig fajul a forróság, hogy a test képtelen a párologtatásra a magas páratartalom mellett, így pedig képtelen a saját hűtésére is, amelynek következménye túlhevülés, akár halál is lehet.