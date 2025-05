Komoly változás jöhet az időjárásban, erre nem számítottunk

A nyárias, kellemes idő és a sok napsütés után a hétvégi időjárásban is kitart még a meleg, ám a hosszú hétvége második felében egyre több helyen számíthatunk felhőkre, záporokra, zivatarokra.

Mondjuk, milyen ilyen lesz a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Mosolyszünetet tart a hétvégi időjárás

Szombat:

A napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor, zivatar inkább csak az északkeleti tájakon fordul elő. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. Kitart még a meleg, sőt délkeleten akár hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal–írja a köpönyeg.hu.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli, délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.

Vasárnap:

A Hungaromet szerint erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett legalább néhány órára a legtöbb helyen kisüt a nap, sőt a délnyugati, déli országrészben sok napsütés valószínű. Ott várható legkésőbb és legkisebb eséllyel csapadék, míg máshol egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések, majd elkezdhet északnyugati irányba fordulni az áramlás, mellyel átmenetileg veszít erejéből a szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 10, 17, délután 20, 29 fok közötti értékeket mérhetnek, az Alföldön lesz a legmelegebb, Sopron körül a leghűvösebb.