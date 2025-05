Ez nem hangzik jól: ilyen idő lesz a hosszú hétvégén

Nem viccel az idő, hamarosan ugyanis véget ér a tavaszi meleg időjárás. Pár nap múlva ugyanis markáns lehűlés érkezik hazánkba, így érdemes kihasználni a hosszú hétvégi időjárás adta lehetőséget a szabadban.

Mondjuk, milyen ilyen lesz a hétvégi időjárás

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken folytatódik a gomolyfelhők mellett napos idő, kora nyárias időjárás. A szél délnyugatira fordul, de gyenge marad. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton északnyugat felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, de zápor, zivatar inkább csak az északkeleti tájakon fordul elő. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. Kitart még a meleg, akár 29 fok is lehet.

Vasárnap gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég és szórványosan fordul elő zápor, zivatar. A nyugatias szél erős lesz. 20 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.

Így alakul a hosszú hétvégi időjárás

A HungaroMet prognózisa szerint pénteken napos, száraz idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 7, 13 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 24, 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton napos idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap második felében az északi, északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délnyugati, nyugati irányú szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap általában felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett, de a déli országrészben sokat süthet a nap. Többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, erős lökések, majd elkezdhet északnyugati irányba fordulni az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10, 18, délután 21, 30 fok közötti értékeket mérhetnek, északnyugaton lehet hűvösebb a nappal.