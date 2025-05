Nem kell kánikulával számolni hétfőn, de írni, na azt lehetne róla az érettségin

Az érettségi 2025-ben biztosan barátságtanul fog kezdődni, már ami az időt illeti. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint erősen a hétfői időjárás felhős, vagy borult éggel támad. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Estefelé délnyugat felől kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadásokkal. Az északi, északkeleti szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. 15-17 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Az időjárás a csúnyábbik arcát mutatja, de az érettségi 2025-ös feladatai közé is beillene esszékérdésnek, hogy ki mit gondol a klímaváltozásról, meglepő időjárási jelenségekről hétfőn Forrás: HungaroMet

Esszékérdés is lehetne az érettségi 2025-ös feladatai között a szeszélyes idő

Erősen felhős vagy borult lesz az ég a Hungaromet szerint is, de a délkeleti tájakon vékonyodások, kisebb szakadozások előfordulhatnak. Az eső délelőtt egyre kisebb területre korlátozódik, igaz, a magyarérettségin ülő diákok ezt kevésbé fogják észrevenni, majd főként hazánk déli felében több helyen záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyeket felhőszakadás is kísérhet. Az északi, északkeleti szelet élénk, elsősorban északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati, északi felében 11 és 18, délebbre 19 és 25 fok között várható.