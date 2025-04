Megérkezett az ítéletidő: videókon a villámárvíz és a sártenger

Ahogy azt a Kemma is megírta, zivatarveszély miatt adott ki figyelmeztetést a Hungaromet. Az ország nyugati felében sárga riasztás lépett érvénybe szerda reggel. Az időjárás zord arca délutánra meg is mutatkozott, volt ahol borsó nagyságú jég hullott az égből, máshol villámárvízről számoltak be.

Villámárvízből sártenger lett Kajárpécen

Forrás: Kisalföld.hu/Beküldött

Villámárvízzel és jégesővel érkezett meg a szerdai ítéletidő

Egy óra leforgása alatt zúdult le a kajárpéciekre a havi csapadékmennyiség. A kisalföld.hu egyik olvasója videót küldött a hömpölygő áradatról, amit itt láthattok.

Bodajkról is több órás esőt jelentettek és bizony nagy mennyiségben jég is hullott a dél körüli órákban– írja a feol.hu. A beküldött elvételen jól látszik, hogy a hirtelen lezúduló esővel a csatorna sem bírt el, sőt az terepjáró is megküzdött a vízzel. A Fejér megyei villámárvízről készült felvétel itt megtekinthető.

Tata és Tatabánya környéke viszonylag megúszta az ítéletidőt, de parkolókban, árkokban szépen felgyülemlett az esővíz így is, ahogy az galériánkban látható: