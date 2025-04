Unatkozik a gyerek? Mutatjuk, mit csináljatok a rekordhosszúságú tavaszi szünetben!

Elkezdődött a tavaszi szünet, ezzel pedig sok szülőben felmerül a kérdés: hogyan kössük le a gyerekeket úgy, hogy jól is érezzék magukat, és ne teljen unalmasan ez a pár nap? Most szerencsére az időjárás is segít ebben – legalábbis részben. A mai nap még kifejezetten kellemesen indul, ideális egy kis biciklizéshez, fagyizáshoz vagy piknikezéshez, de érdemes sietni, mert estére zivatarzóna érkezik, ami akár jégesőt is hozhat.

Az időjárás a tavaszi szünetben szerencsére most kedvezőnek ígérkezik

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jön a jó idő, de nem árt résen lenni a tavaszi szünetben

A folytatás viszont jóval biztatóbb: a hétvége és a jövő hét eleje már naposabb, tavasziasabb idővel kecsegtet, csak helyenként lehet némi csapadék. Ha ügyesen tervezünk, minden napra jut egy kis szabadtéri élmény. Jó program lehet egy közeli tanösvény bejárása, húsvéti tojáskeresés, egy látogatás az állatkertbe, vagy akár egy egyszerű játszótéri piknik. Ha mégis elromlana az idő, beltéri lehetőségek is akadnak bőven – egy játszóház vagy múzeum bármikor jól jöhet – írja a koponyeg.hu.

A lényeg, hogy most érdemes kihasználni a tavasz adta lehetőségeket – a gyerekeknek élmény, nekünk pedig nyugodtabb szünet lehet belőle.