Időjárás 57 perce

Elképesztő videókon a kedd esti jégeső

Kedd éjszaka több településen is durva áprilisi vihar csapott le. Több helyen is jégeső hullott, amiről döbbenetes videók is készültek.

Heves jégeső csapott le több településre Békés megyében, köztük Kardoskútra, Gerendásra és Csanádapácára is. A vihar miatt citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra, ami nem volt alaptalan: egyes helyeken olyan mennyiségű jég hullott, hogy a táj szinte teljesen kifehéredett – mintha hó esett volna. Több időjárás figyelő portálon, valamint a Beol.hu Facebook oldalán is megdöbbentő videók jelentek meg a keddi éjszakai viharokról. Óriási nagyságú jégeső volt Kétsopronyban

Forrás: beol.hu Ma is lehetséges a jégeső Különösen heves jégeső zúdult le, Gerendáson pedig vakítóan fehérré változott a táj a lehullott jégtől. Az Extrém Időjárás és a Metfigyelő nevű Facebook oldalak több videót is közzétettek a természeti jelenségről. A durva áprilisi jégesőről, a videókat a Beol.hu oldalán ITT tudják megnézni. Szerdára is figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész ország területére, így Békés vármegyére is. Délután ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye, főként a Dunántúl nyugati részén, valamint az ország középső és déli területein. A zivatarokat erős széllökések, jégeső valamint helyenként intenzív felhőszakadás is kísérheti.