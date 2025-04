Szélsőséges időjárási rekordokat hozott az idei március

A koponyeg.hu számolt be róla, hogy az idei volt Európa valaha feljegyzett legmelegebb márciusa. Ezen nem is nagyon lehet csodálkozni, hiszen a tudósok szerint valószínűleg nem volt ilyen meleg a bolygónk mintegy 125 ezer éve. Emellett riasztó dolgokat is produkált az időjárás a múlt hónapban.

Az időjárási legek és szélsőségek márciusa volt az idei

Forrás: koponyeg.hu

2025 márciusa riasztóan szélsőséges időjárást produkált

A hónap világviszonylatban is dobogós lett, ez a második legmelegebb március a feljegyzések kezdete óta, az iparosodás előtti időkhöz képest 1,6 fokot húzva az átlagra. Mindemellett számolni kell a szélsőségekkel is.

Mint írták, a klímakatasztrófa minden egyes tizedfokos emelkedéssel egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket produkál. Ez most márciusban is megmutatta magát, hiszen Ázsiában olyan hőhullám tombolt, mely több halálos áldozatot is követelt, de Párizs sem volt éppen hűvös. Sőt, egy érdekes ellentét is előkerült: március Európa egyes részein soha nem látott mennyiségű esőt hozott, míg más pontjain rekordszárazsággal kellett számolni.