Figyelmeztető előrejelzést adtak ki: jégeső is jöhet

Az áprilisi havazás után végre örülhettünk, megérkezett az igazi tavaszi napsütés és meleg. A hungaromet figyelmeztető előrejelzése szerint azonban nem nekünk kedvez az időjárás a húsvéti ünnepek előtt. Vármegyénkben a délelőtti kifejezetten meleg, napos idő után délutánra zivatarokra számíthatunk, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent majd, emellett erős szél és jégeső is előfordulhat.

Záporokat, villámlást és jégesőt is hozhat az időjárás

Durva időjárásra számíthatunk

A hőmérséklet napközben kifejezetten magasra kúszik: délután 23 és 30 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Ugyanakkor a meleggel együtt a légkör is egyre labilisabbá válik – írja a köpönyeg.hu. Délutántól szórványosan zivatarok kialakulása valószínű. A zivatarok környezetében viharos, akár 90 kilométer/órás szél, jégeső, intenzív csapadék fordulhat elő. Estig, késő estig akár heves zivatar is előfordulhat. A többször ismétlődő záporokból, zivatarokból 25 mm feletti csapadék is hullhat.



Ez az időjárás egyértelműen kettősséget hordoz: napközben még élvezhetjük a tavasz meleg, napos arcát, de estére könnyen trópusi hangulatot idéző zivatarok érkezhetnek – az intenzív csapadékkal járó viharokra különösen az ország középső részein számíthatunk.