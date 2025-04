Már jön is az újabb fordulat: ilyen idő lesz a hosszú hétvégén

Élvezzük ki a jó időt, amíg még lehet, a tavaszi meleg időjárás ugyanis hamarosan véget ér. Napokon belül markáns lehűlés várható, így érdemes kihasználni a hosszú hétvégi időjárás adta lehetőséget a szabadban.

Mondjuk, milyen ilyen lesz a hétvégi időjárás

Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz a hosszú hétvégi időjárás

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön, május 1-jén folytatódik a kora nyárisan meleg idő, hiszen a hőmérséklet délután több helyen 25 fok körül valószínű. Sokat süt a nap, csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen. Nem lesz eső.

Pénteken szikrázóan napos időre van kilátás kevés gomoly-, vagy fátyolfelhővel. 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szombaton a napsütés mellett magasra törnek a gomolyok, és elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. 26 fok körüli nyárias időnk lesz. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Vasárnap egyre több gomolyfelhő lesz felettünk, ezért szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. 20-25 fok közötti értékeket mérhetünk.

A HungaroMet prognózisa szerint május 1-jén, csütörtökön reggel a gomolyfelhők estére feloszlanak, a legtöbb helyen derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem alakul ki. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 11 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb a hidegre hajlamos helyeken, pár fokkal melegebb a vízpartokon, magasabban fekvő területeken, nagyobb városok belsejében lehet. Napközben aztán napos, száraz időben lesz részünk kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett. Az északi szél elsősorban az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon megélénkül. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken napos, száraz idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett. A délnyugati, déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 7, 13 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 24, 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton napos idő várható a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap második felében az északi, északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délnyugati, nyugati irányú szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, de északkeleten a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25, 30 fok közé melegszik fel a levegő.