Akár 27 fok is lehet csütörtökön – záporokkal érkezik a meleg

A Köpönyeg.hu friss előrejelzése szerint április 17-én, csütörtökön a nap első felében még több órára kisüthet a nap, délután viszont egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 13 fok körül alakul, napközben pedig akár 27 fokig is melegedhet a levegő. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erősebb lökések is lehetnek.

A HungaroMet prognózisa szerint délutántól délnyugat felől egyre többfelé számíthatunk zivatarokra, elsősorban a Dunántúlon, estefelé pedig a középső tájakon is. Ezeket viharos széllökések, apróbb jég és intenzív eső kísérheti. Egy-egy heves zivatar sem kizárt – főként a Dunántúl keleti felében és a középső országrészben –, ahol akár nagyobb jég, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. A záporok és zivatarok során lokálisan 25 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.