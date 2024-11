A Köpönyeg.hu prognózisa szerint november 30-án, szombaton a ködfoltok megszűnése után többórás napsütésre van kilátás, inkább csak eleinte délnyugaton lehet záporeső. Élénk lesz az északkeleti szél. Reggel -1, délután 7 fok körüli értékeket mérhetünk.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton a felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, azonban délután a déli megyékben újból egyre több helyen befelhősödik az ég. Ott fordulhat elő legfeljebb egy-egy zápor. Az északias szél több helyen lesz élénk, a Zemplénben olykor erős.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.