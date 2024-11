A Köpönyeg.hu prognózisa szerint november 29-én, pénteken a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből szórványosan fordulnak elő záporok, a hegyekben akár hózáporok. Az északnyugati szél többfelé lesz erős. 3 és 9 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken többnyire borult, párás idő lesz, de estétől északnyugat felől átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, emiatt éjjel a derült, szélcsendes részeken párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Utóbbiak péntek délelőtt feloszlanak, és nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időben lesz részünk.

Egyre inkább hazánk délkeleti felén számíthatunk esőre, majd az éjszaka második felére ott is megszűnik a csapadék. Pénteken több helyen alakulhat ki zápor, hózápor. Az északnyugati szél a Dunántúlon és az ország középső részén fokozatosan megélénkül, éjjel egyre nagyobb területen megerősödik, amit holnap a magasabban fekvő helyeken és záporok környezetében viharos lökések is kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és + 6 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal fagypont alá is süllyedhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken döntően 5 és 9 fok között várható, de a kevésbé szeles északkeleti tájakon akár több fokkal hidegebb lesz.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).