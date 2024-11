Rövid távon, néhány napos előrejelzéseknél a pontosság igen magas, akár 90 százalék feletti is lehet. Hosszabb távon azonban a beválási esélyek csökkennek, mivel az időjárási folyamatokat számos váratlan tényező befolyásolhatja. Ennek ellenére az ensemble-módszerrel készített hosszútávú előrejelzések értékesek, mivel irányadó trendeket nyújtanak.

Ekkortól válik biztossá a karácsonyi időjárás

Végén pedig meg is válaszolják a sokakat foglalkoztató kérdést. Mint írták, bár a karácsonyi időjárásról szóló előrejelzések csak 12-15 nappal előre válnak megbízhatóvá, a korszerű numerikus modellek és a valószínűségi módszerek egyre pontosabb képet adnak a légköri folyamatokról. Így könnyen lehet, hogy valamikor a közeljövőben még ennél is pontosabb képet is kaphatunk majd az időjárásról.