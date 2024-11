Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján havi kimutatásban, évtizedekre visszamenőleg meg lehet nézni az országosan mért hőmérsékleti szélsőértékeket. A HungaroMet listájában vármegyei hidegrekordereket és melegrekordert is találtunk.

Bánhidán kétszer is hidegrekordot mértek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hidegrekordot döntött Tatabánya novemberben

Vármegyénk is szerepel a listában: 1988. november 23-án például Tatabánya Bánhida városrésze volt az ország leghidegebb pontja: mínusz 17,2 Celsius fokot mértek ott aznap. 1940. december 17-én pedig: mínusz 24,6 Celsius fokot. Abban az évben december 30-án Bábolna volt az országos hidegrekorder mínusz 23 Celsius fokkal.

Kisbéren viszont volt olyan december is, ami nem éppen karácsonyi hangulatban telt: 1989. december 16-án 20, 19-én pedig 21 Celsius fok volt. Pluszban. Az 1989-90-es tél különösen enyhe volt, így az ország többi részén sem lehetett sokkal hidegebb egyébként, erről a Nemzeti Audiovizuális Archívumon is találunk korabeli híradót, amelyben az enyhe és száraz tél növénytermesztésre gyakorolt hatását taglalják.

Idén novemberben, és egyben az őszi időszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtass döntötte meg a hidegrekordot, írta a Szon.hu. Ott november 4-én mínusz 6,5 Celsius fokot mértek.

Nemrég Dunaújvárosban pedig leesett az első hó. A szmogos, ködös hideg időben pedig az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis hóréteg, amit ipari hónak nevezünk, ilyen esett Dunaújvárosban is, írta a duol.hu

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint nálunk még nem lesz hó. És hogy mit jeleznek a népi jóslatok: mint megírtuk, a régiek például Orsolya-nap időjárásából jósolták meg, lesz-e fehér karácsony. Ha hiszünk a babonáknak, akkor a havazás elmarad és még jó ideig élvezhetjük a kellemes őszies időt, ugyanis erre a napra a már megtapasztaltak alapján aznap 16-17 fokos csúccsal sem eső, sem nagy szél nem árnyékolta be a gyönyörű, őszies időt.