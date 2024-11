Az időjárás mindig tartogat izgalmakat számunkra, mostanában egyre többször merül fel a kérdés, hogy vajon mikor lesz az első havazás a Bakonyba? A veol.hu megkérdezte Németh Lajos meteorológust.

Közel az első havazás?

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mikor lesz havazás?

A népszerű meteorológus elmondta, hogy az elkövetkezendő héten még nem, de utána már várható hó.

Számomra a hó egyet jelent az összefüggő, néhány centiméteres hótakaróval, ilyen a következő egy hét során nem várható. Tíz nap múlva valószínűsíthető, de akkor sem biztos, hogy lesz benne részünk, előfordulhat, hogy csak helyenként lesz ennyi hó akkor.

Fehér karácsonyunk lesz?

Az első havazás mellett mindig nagy kérdés az is, hogy fehér karácsonyunk lesz-e, ahogy az is, hogy befagy-e a Balaton. Németh Lajos erre is válaszolt.

Ami pedig a telet illeti, az eddigi jó néhány tél időjárását figyelembe véve nem lehet megmondani, hogy havasabb lesz-e a telünk a megszokottnál. Sokan örülnének annak is, ha befagyna a Balaton, amely 2017-ben fagyott be utoljára úgy, hogy a jégre lehetett menni. Húsz százalék esélyt látok erre

